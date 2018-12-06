Иркутск, 6 декабря, 2018, 08:02 — ИА Регнум. В Иркутской области перевернулась фура, перевозившая двух верблюдов, один из них погиб на месте, другого спасли сотрудники МЧС и ГИБДД, сообщает 6 декабря пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

38.мвд.рф Спасённый верблюд

По данным ведомства, цирк из Сочи, находясь на гастролях, направлялся в город Железногорск-Илимский. Водитель фуры с двумя верблюдами по кличке Славик и Сережа не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии верблюд по кличке Сережа погиб.

Прибывшие не место сотрудники ГИБДД и спасатели оттащили погибшее животное с помощью пожарных рукавов, после чего их пропустили под вторым верблюдом, аккуратно подняли на ноги, чтобы он смог выбраться из покореженной будки. В общей сложности операция заняла восемь часов.

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После этого полицейские приехали в ближайший поселок Эдучанка, чтобы найти транспорт для перевозки верблюда, но ночью этого сделать не удалось. Пока экипаж искал грузовик, владелец верблюда и спасатели приняли решение отправиться до поселка пешком.

Шествие началось в 2 часа ночи и завершилось в 7 часов утра. За это время верблюд преодолел более 20 километров. Животное пока разместили в пожарной части поселка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Астраханской области автомобиль «Газель» сбила верблюда. По словам водителя, он увидел идущих по дороге верблюдов и объехал их, после чего вернулся на свою полосу. Тогда на дорогу выскочил ещё один верблюд, отбившийся от стада. Животное погибло на месте.

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