Киев, 6 декабря, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Задержанных 24 украинских моряка в России можно обменять на одного командующего ВМС Украины Игоря Воронченко. Об этом он заявил сам, сообщает 6 декабря УНИАН.

Navy.mil.gov.ua Игорь Воронченко

По словам Воронченко, он готов обменять самого себя на 24 украинских военнослужащих и сесть в тюрьму в России. Воронченко уверен, что военнослужащие, устроившие провокацию в российских водах, были задержаны «противозаконно».

Также командующий ВМС Украины добавил, что военные корабли НАТО не могут попасть в Азовское море, так как по соглашению от 2003 года для этого должно быть разрешение как от Украины, так и от России.

Напомним, российские пограничники вынуждены были провести обстрел украинских военных судов и отбуксировать их, так как суда устроили провокацию в Азовском море.