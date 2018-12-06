Биробиджан, 6 декабря, 2018, 08:25 — ИА Регнум. В ЕАО декабрьским ледоходом смыло понтонную дамбу на реке Амур. Движущийся ледовый гребень в настоящее время приближается к долгострою — международному мосту Россия (Нижнеленинское, ЕАО) — Тунцзянь (КНР). Необычное природное явление — ледоход в декабре — произошло из-за резкого подъёма уровня воды в Амуре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед

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Жители села Амурзет в Октябрьском районе ЕАО стали свидетелями очень необычного явления — ледохода в декабре. Из-за резкого подъёма воды в Амуре, по данным специалистов МЧС, до двух метров, произошло вскрытие реки. Разбушевавшаяся река снесла понтонную переправу, которую уже почти навели соседи-китайцы между селом Амурзет и китайским уездом Лобей, — сообщила газета «Набат».

Местные власти предполагают, что причиной резкого подъема уровня воды в Амуре мог стать водосброс на одном из водохранилищ в соседней Амурской области.

«Помимо смытой понтонной дамбы, которую почти установила китайская сторона, у пограничников повредило колючую проволоку, установленную в селе Амурзет. Мы предполагаем, что подъем воды произошел из-за сброса воды на одном из водохранилищ в Амурской области. Сейчас направили запросы, надеемся, нам объяснят причины. А вообще, хорошо было бы, если бы нас предупреждали заранее о предполагаемых сбросах воды», — сказал глава Октябрьского района Алексей Егоров.

Сейчас ледовый гребень приближается к строительной площадке железнодорожного моста ЕАО — КНР в Нижнеленинском.

Как сообщало ИА REGNUM, мост Нижнеленинское — Тунцзян уже обрёл славу самого скандального международного проекта. Договоренность о его строительстве была достигнута ещё в 2008 году. В 2013 году было подписано межправительственное соглашение между РФ и КНР. Китай немедленно приступил к строительству своей части моста, при том, что она существенно длинней — 1900 метров. России оставалось достроить 300 метров моста. Два года российская сторона проводила совещания. За это время китайская сторона построила свою часть. Россияне за это время успели лишь установить памятный знак на месте будущей стройки. Мост, обрывающийся в 300 метрах от российского берега, стал символом так и не случившейся близости России и Китая, о которой так много говорили на стадии подписания соглашения. Сроки сдачи 300 российских метров моста постоянно переносят, стройку сотрясают скандалы — в апреле 2018 года там бастовали рабочие, которым не платили зарплату.