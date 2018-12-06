Москва, 6 декабря, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Переговоры состоятся 7 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Алексис Ципрас

Путин и Ципрас намерены обсудить вопросы сотрудничества двух стран в различных областях. Также будут рассмотрены вопросы международной обстановки.

Отмечается, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас будет находиться в России с рабочим визитом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 г. власти Греции выслали двух дипломатов РФ и закрыли въезд для двух граждан РФ из-за якобы имевшегося «вмешательства во внутренние дела» Греции.

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