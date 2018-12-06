Москва, 6 декабря, 2018, 07:12 — ИА Регнум. На Московской бирже 5 декабря рубль снова показывал неоднозначную динамику, без определенных ориентиров. С самого утра, по-видимому, рубль запутался, в какую сторону идти, ярко выраженной динамики не было. К вечеру рубль очень немного потерял в стоимости к доллару, всего 0,02%, а к евро — подорожал, но тоже не особо сильно — на 0,06%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Противоречивые новости преследовали рубль весь день. С одной стороны, заявление Трампа о том, что США, возможно, не договорятся с Китаем, и пошлины для китайских товаров все-таки будут повышены, не добавило радости развивающимся рынкам, рубль не был исключением. Кроме того, обвал фондового рынка США с падением ведущих индексов более чем на 3% за день привел к тому, что во всем мире инвесторы из акций побежали в доллары. С другой стороны, дорожающая нефть и заявление Еврокомиссии о том, что нужно отказываться от доллара, на рубль повлияли довольно-таки благоприятно.

Индекс российских гособлигаций RGBI в среду к вечеру закрылся понижением на 0,28%. Аукционы по размещению Минфином двух новых выпусков ОФЗ на Мосбирже оказались тоже довольно неоднозначными. На ICE цена нефти марки Brent прибавила в среду вечером 2,3% и выросла до $63,01.

Курс евро по отношению к доллару в среду немного упал, на 0,08%. Громкие заявления Еврокомиссии об отказе от доллара не помогли. Исходя из противоречивых новостей, на сегодня, 6 декабря, прогноз по курсу доллара повышается до 66,70−67,50 руб., а по курсу евро — до 75−76,40 руб.

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