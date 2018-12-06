Екатеринбург, 6 декабря, 2018, 06:56 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Башкирии Рустэм Марданов вышел на новую работу. 5 декабря стало первым днём его работы в должности начальника Уральского главного управления Центрального банка России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ЦБ России.

Economy.bashkortostan.ru Рустэм Марданов

Ранее, с 30 июля 2014 по 15 февраля 2018 года, на этой должности была Ирина Петрова. А с 16 февраля по 4 декабря обязанности руководителя исполнял Евгений Барышников.

Уральское главное управление работает на территории регионов Уральского федерального округа, Башкирии, Пермского края и Оренбургской области. Главный офис находится в Екатеринбурге.

Отметим, ранее Рустэм Марданов возглавлял правительство Башкирии. Слухи о его скором уходе появились в СМИ с 29 ноября. А 3 декабря врио главы республики Радий Хабиров объявил о его отставке. В тот же день Марданов был награждён орденом Салавата Юлаева.