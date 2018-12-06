Вашингтон, 6 декабря, 2018, 05:57 — ИА Регнум. Пропавшими без вести в результате пожаров в Калифорнии до сих пор числятся 11 человек, сообщает региональное управление лесного хозяйства и пожарной охраны.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

Уточняется, что на данный момент насчитывается 85 погибших. Место 3 175 калифорнийцев уже удалось установить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября американский министр внутренних дел Райан Зинке заявил, что материальный ущерб от пожаров на севере штата оценивается в миллиарды долларов.