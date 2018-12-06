Красноярск, 6 декабря, 2018, 05:43 — ИА Регнум. Среди родителей красноярских школьников провели опрос о целесообразности перевода школ на пятидневную учебную неделю. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, в голосовании приняли участие 12,5 тыс.человек. И к 5 декабря 92% опрошенных высказались за введение пятидневки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

При этом 7% опрошенных оказались категорически против пятидневки, 1% родителей воздержался от ответа.

В мэрии отметили, что перешедшие на пятидневку учреждения будут открыты и в субботу. Для детей в этот день организуют внеклассные мероприятия, кружки и секции.

Главная причина, по которой красноярские родители голосуют за переход на пятидневку, — чрезмерная загруженность детей. Также из-за шестидневной учебной недели семья зачастую не может организовать полноценный отдых, например, выехать на выходные за город.

В мэрии напомнили, что красноярские школы могут перейти на пятидневную учебную неделю уже в следующем учебном году. В первую очередь изменения коснутся учеников начальной школы. Также на пятидневку могут перевести 5−7 классы с общеобразовательной программой. Не исключено, что часть школ введёт пятидневку для всех учеников с первого по 11 классы.

Напомним, в настоящее время шестидневной учебной недели для всех классов, кроме первых, придерживаются порядка 30% красноярских школ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года стало известно, что депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») предложил отменить шестидневную учебную неделю во всех школах России.

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