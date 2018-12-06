Новосибирск, 6 декабря, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Совет депутатов Новосибирска проведёт общественные слушания по возвращению второго туда на выборах мэра. Такое решение было принято на сессии накануне, 5 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Герб Новосибирска

Напомним, ранее президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов обратился в администрацию и горсовет Новосибирска с просьбой вернуть второй тур выборов главы муниципалитета.

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«На сессии горсовета 5 декабря глава комиссии по местному самоуправлению Александр Бестужев объявил, что к депутатам поступили предложения вернуть двухтуровую систему выборов градоначальника, — сообщил «Сибкрай». — Депутаты поддержали идею публично обсудить изменения в устав города, общественные слушания назначили на 25 декабря, они начнутся в 11.00 в большом зале мэрии».

Напомним, что второй тур на выборах мэра Новосибирска отменён в 2013 году — выборы квалифицированным большинством заменены на мажоритарную систему.

Предложение Ростислава Антонова вернуть второй тур на выборах новосибирского градоначальника вызвало резонанс. Антонова поддержали и некоторые другие общественные активисты. А вот мэр Анатолий Локоть уклонился от прямого высказывания своего мнения на этот счёт.

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Но сказал, что один тур таких выборов обходится бюджету в 100 млн рублей, а потому он неоднозначно относится к предложению.

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Не обошлось и без скандалов. Так автора идеи Ростислава Антонова не позвали на заседание уставной комиссии, где рассматривалось предложение.

Отметим, что полномочия действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтяистекают 22 апреля 2019 года. В 2014 году на досрочных выборах мэра города явка избирателей составила 32,59%.