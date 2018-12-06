Москва, 6 декабря, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Проблема России в том, что она признала незаконные выборы преступной власти на Украине, прошедшие после государственного переворота и последовавших карательных акций Киева против народа Донбасса, на которых победил нынешний президент Пётр Порошенко, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Kremlin.ru Пётр Порошенко и Владимир Путин. 2014

Комментируя недавнее выступление президента России Владимира Путина, где он объяснил, почему он отказывается от телефонных переговоров с Петром Порошенко, Кедми выразил недоумение по поводу формы обращения Путина к Порошенко.

«Мне только одно мешает в том, что говорит ваш президент. А почему он к нему обращается по имени отчеству? Это партнер?! Когда признали эту власть, тогда и началось самоустранение. Дело не в Порошенко, власть преступная! Не имела права Россия ни перед народом Украины, ни перед самой собой, ясно зная, как они пришли к власти, на какой крови, признавать ее!» — заявил Кедми.

По его словам, сейчас все провокации в адрес России и давление Запада — это расплата России за ее признание новой украинской власти. При этом проблема, по его мнению, даже не в преступной украинской власти, а в том, кто ее создал и кто за ней стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России объяснил, почему он не принимает звонки от Порошенко, тем, что он не хочет участвовать в его предвыборной кампании, в которую его затягивает Порошенко, совершая провокации против России, обвиняя в них Россию, как это было с провокацией в Керченском проливе, а затем демонстрируя своё мастерство разрешения кризисных ситуаций. По словам Путина, дело в этом, а не в нежелании «с Петром Алексеевичем разговаривать».