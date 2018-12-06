Краснотурьинск, Свердловская область, 6 декабря, 2018, 06:00 — ИА Регнум. В Свердловской области произошла массовая драка между учащимися школы №10 Медного Рудника Краснотурьинского района. Видео потасовки между несколькими школьницами сначала попало в сеть интернет, а затем было опубликовано в СМИ.

Подростки

Как сообщает «Вечерний Краснотурьинск», драка произошла между несколькими школьницами после нецензурной перепалки на уроке. Девушки затаили обиду и позвали обидчиц выяснить отношения за пределами школы. Именно там началась драка, которую засвидетельствовали на видео сторонние наблюдатели.

Несмотря на то, что после драки девочки якобы извинились друг перед другом и поладили, родители одной из них обратились в полицию, после чего началась проверка инцидента. Более того, после того как было обнародовано видео драки девочек, ситуацией заинтересовались в следственном управлении СКР по Свердловской области.

«Территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СК России для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый случай подростковой жестокости и массовых драк среди учащихся на Урале. Так, в сентябре была пресечена «разборка» между школьниками Нижнего Тагила и Нижней Туры. Однако в этот же месяц произошла драка между учащимися школы №50 города Екатеринбурга.

Также жителей Свердловской области потрясло жестокое убийство 20-летнего инвалида в августе в городе Берёзовском. Группа подростков сначала издевалась над ним, а потом произошло жестокое убийство. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.