Казань, 6 декабря, 2018, 04:55 — ИА Регнум. Финансовый управляющий бывшего главы обанкроченного год назад «Татфондбанка» Роберта Мусина продолжает находить новые странности в банкротном деле. В этот раз выяснилось, что на этапе реструктуризации задолженности, введённом как попытка восстановить платёжеспособность должника, в одной из фирм, где экс-банкир владел на тот момент 70% доли, произошло увеличение уставного капитала, а с размером самой доли Роберта Мусина и вовсе произошли странные трансформации — она снизилась до 23%. Финансовый управляющий бывшего главы правления ТФБ на сегодня пытается оспорить сделку по увеличению уставного капитала. Судебное заседание по данному эпизоду намечено на 15 января 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Напомним, Роберт Мусин был обанкрочен по инициативе конкурсного управляющего «Татфондбанка», которым он руководил до лишения того лицензии в марте 2017 года.

Платёжеспособность должника попытались восстановить, введя 9 февраля 2018 года процедуру реструктуризации задолженности, действовавшую вплоть до июля 2018 года. Когда попытка успехом не увенчалась, бывший банкир был признан банкротом, и суд перешёл к реализации имущества.

Ещё на первом этапе была проведена опись имущества депутата Госсовета РТ Мусина, и выяснилось, что он владеет долями в 11 юрлицах, в четырёх из которых 100% доли уставного капитала. В документах суда, обнародованных в феврале при вводе реструктуризации, доля Роберта Мусина в ООО «МР Девелопмент» (бывшее ООО «ТФБ Девелопмент») составляла 70%. Сейчас в выписке ЕГРЮЛ фигурирует, что в компании банкрот имеет лишь 23,3%. Проведённая управляющим проверка показала, что 2 марта 2018 года произошло изменение уставного капитала — он был увеличен. А также, как показывает выписка, изменилась доля собственности в ней должника.

В июне 2018 года суд рассматривал ходатайство финансового управляющего о наложении обеспечительных мер в виде запрета на регистрационные действия в отношении двух земельных участков общей площадью 7900 кв. м, предназначенных под производственные здания и сооружения, трёх зданий (хлебобараночного комбината) на улице Нариманова, 13 в Казани, но в удовлетворении требований было отказано. Имущество принадлежит ООО «МР Девелопмент», и, по данным суда, на тот момент находилось под арестом, но перед этим в другой компании суд отказался накладывать арест на дорогостоящие автомобили именно из-за небольшой доли в ней у Мусина, поэтому изменение доли имеет существенное влияние на формирование конкурсной массы.

На сегодня финансовый управляющий экс-банкира пытается оспорить увеличение уставного капитала в ООО «МР Девелопмент», с марта он составляет 3 млн рублей.

«В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление финансового управляющего Рогожкиной Елены Александровны (вх.25 206) о признании сделки Мусина Р.Р. по увеличению размера уставного капитала ООО «МР Девелопмент» недействительной и применении последствий ее недействительности. Представитель финансового управляющего уточнил дату оспариваемого решения — 02.03.2018 г. Представил затребованные доказательства. Уточнение предмета заявления принято судом в порядке ст.49 АПК РФ. Представитель ответчика не признал заявление, представил отзыв и приложенные к нему доказательства. Представитель должника не признал заявление», — отмечается в определении суда, которым рассмотрение ходатайства назначено на 15 января 2019 года.

Вторым собственником в фирме является Марат Загидуллин — соучредитель, учредитель ещё восьми юрлиц, пять из которых уже ликвидированы (в их числе в основном сельхозкомпании). Из действующих в его собственности — ООО «Управление активами Капитал», ООО «Апастовская «Сельхозтехника» (доля — 80%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее управляющий Елена Рогожкина также подала заявление на обжалование сделки дарения дорогостоящих апартаментов площадью свыше 520 кв. м в Казани, которые перешли в собственность дочерей банкира, оспаривается также и брачный договор, подписанный должником с супругой в период действия первой процедуры несостоятельности.