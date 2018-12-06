Такая разная внешняя политика России, Украины и США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Путин не хочет участвовать в избирательной кампании Порошенко;
- Украинская православная церковь ответила на обвинения СБУ;
- США ищут возможность помешать «Северному потоку — 2»;
- Воссоздать СССР хотят более 40% жителей Молдавии;
- Сбербанк меняет механизм перевода денежных средств.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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