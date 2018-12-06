Страсти по Курилам: есть ли место сомнениям? Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Разъяснение МИД России о Курилах;
- В Кронштадте в 2019 году начнут создавать Военно-морской кластер;
- Частные компании смогут оказывать госуслуги населению;
- Смольный попросили не «размазывать сопли» по вопросу об Исаакии;
- На Ямале чиновница вернулась на должность после получения «золотого парашюта».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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