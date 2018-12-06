Москва, 6 декабря, 2018, 03:55 — ИА Регнум. Обострение обстановки на Кипре обсудил в телефонном разговоре министр иностранных дел Сергей Лавров со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидисом, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров и Никос Христодулидис

Переговоры прошли 5 декабря по инициативе Христодулидиса. Обсуждались отношения Никосии и Москвы, а также геополитические темы.

«Констатировали осложнение обстановки в регионе. Подтвердили важность укрепления российско-кипрского взаимодействия в этих условиях», — сообщили в МИД РФ.

Уточняется, что главы внешнеполитических ведомств договорились провести новую личную встречу «в ближайшие месяцы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября кипрский посол в Москве Леонидас Маркидис был вызван в МИД РФ после задержания гражданки России в аэропорту Ларнаки и ее депортации.

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Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон собирается нарастить свое военное присутствие на Кипре в связи с «возрастающим российским влиянием» на фоне военного успеха России в Сирии.