Гаага, Нидерланды, 6 декабря, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Очередная инспекция ОЗХО в Сирии показала, что химическое оружие сейчас не производится на когда-то задействованных для этого объектах, сообщается в отчете организации.

Mil.ru Химическая разведка

Третий раунд инспекции проводился в Сирии 12 — 15 ноября 2018 года. Пробы брали на территории пяти подземных сооружений, ранее являвшихся объектами по производству химоружия.

Эксперты ОЗХО пришли к выводу, что здесь нет «несанкционированного посягательства на внутренние и внешние бетонные заглушки, установленные для недопущения доступа на объекты».

Напомним, Сирия является подписантом Конвенции о запрещении химического оружия. Между тем прозападная организация «Белые каски» организовала провокации в Сирии, чтобы сирийские власти были наказаны за «применение химоружия».

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