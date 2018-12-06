Красноярск, 6 декабря, 2018, 03:22 — ИА Регнум. В Красноярском крае с начала холодного периода (с 1 октября) и по 3 декабря в медицинские учреждения по поводу переохлаждения либо обморожения обратились 95 человек, в том числе семеро детей. Таковы данные Красноярского территориального центра медицины катастроф. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минздраве, 47 пациентов, в том числе четверо детей, были госпитализированы.

Столбы, Красноярск

С начала текущей недели (с 3 декабря) в БСМП с обморожением поступили три человека, с начала октября были госпитализированы 10 пациентов.

В минздраве напомнили, что получить обморожение и переохлаждение можно даже при слабых отрицательных температурах.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в сибирские регионы пришли морозы. Сообщения о крайне низких температурах, до минус 40−45 градусов, поступают не только из Красноярского края, но и из Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Хакасии, Алтайского края, Республики Алтай.

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