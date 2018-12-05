Вашингтон, 6 декабря, 2018, 02:47 — ИА Регнум. После встречи президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина Пекин начал посылать «очень сильные сигналы», заявил американский лидер на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

«Очень сильные сигналы посылает Китай после своего возвращения из долгой поездки, включающей в себя Аргентину. Не хочу показаться наивным, но я верю, что президент Си уверен в каждом сказанном слове во время нашей долгой и, надеюсь, исторической встречи. ВСЕ темы обсудили!» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что переговоры с Китаем по торговым вопросам в Аргентине приведут к заключению выгодной торговой сделки. В свою очередь министерство коммерции КНР заявило об успешности переговоров в Буэнос-Айресе и также выразило уверенность, что торговая сделка будет заключена.