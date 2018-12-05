Вашингтон, 6 декабря, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Впервые после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги посол Саудовской Аравии в США Халид бен Сальман приехал в Вашингтон, передает NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Халид бен Сальман, брат наследного принца Саудовской Аравии, приехал в США для участия в церемонии прощания с 43-м президентом США Джорджем Бушем — старшим.

Напомним, Халид бен Сальман покинул США сразу после известий об исчезновении Хашогги в Стамбуле (Турция) 2 октября. 5 декабря он сделал заявление по поводу переговоров по ситуации в Йемене.