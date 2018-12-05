Вашингтон, 6 декабря, 2018, 01:56 — ИА Регнум. Американские ВМС бросили вызов России из-за ее «чрезмерных морских претензий», заявил пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр, передает CNN.

Naval Surface Warriors На борту эсминца USS McCampbell ВМС США

Макмарр заявил, что 5 декабря эсминец USS McCampbell ВМС США проследовал в непосредственной близости от залива Петра Великого (Японское море) на юге Приморского края.

По словам американца, это было сделано из-за «чрезмерных морских претензий РФ». Целью «вылазки» было показать право на «законное использование моря, которым пользуются США и другие нации».

Напомним, это заявление сделано на фоне международного скандала вокруг провокации украинских ВМС в Керченском проливе.