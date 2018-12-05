Москва, 6 декабря, 2018, 01:39 — ИА Регнум. Причина отказа от участия в войне в Донбассе российского писателя Захара Прилепина в том, что он больше не хочет воевать за интересы большого бизнеса, рассказал он в интервью словенскому телеканалу RTV 4.

Евгения Давыдова Захар Прилепин

Писатель пояснил, что он воевал в Донбассе, когда «чувствовал, что там весна». Теперь же он больше не военный, а гражданский человек. По его словам, он «сопереживает народу Донбасса», помогает, остается куратором батальона, но больше не хочет «воевать за интересы большого бизнеса».

«Я не хочу воевать за капитализм», — заявил Прилепин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в СМИ появились данные о разоружении батальона Прилепина. Писатель опроверг эту информацию.