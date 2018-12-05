Вашингтон, 6 декабря, 2018, 01:33 — ИА Регнум. Второй сезон телесериала «Американские боги» выйдет на экраны 10 марта 2019 года, сообщает The Vulture.

Цитата из т/ф «Американские боги». 2017-2018. США

Как отмечает портал, съемки второго сезона проходили с некоторыми трудностями. Сериал покинула актриса Джиллиан Андерсон, а также были заменены еще несколько актеров.

Однако, несмотря на сложности при создании второго сезона, авторы объявили о его выходе на экраны 10 марта 2019 года и приготовили для поклонников официальный постер.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря писатель Джордж Мартин рассказал об идее для нового сериала по вселенной «Игры престолов». По его словам, он хотел бы снять сериал, рассказывающий о быте и жизни простых людей Вестероса.