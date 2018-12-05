Париж, 6 декабря, 2018, 01:20 — ИА Регнум. Налог на топливо не будет поднят во Франции до конца 2019 года, передает BFMTV.

Marco Cabazal BP

По информации из Елисейского дворца, повышение не предусмотрено последней редакцией госбюджета.

Напомним, 5 декабря французский парламент проголосовал за то, чтобы налог на топливо не повышался. «За» мораторий на повышение выступили 358 депутатов, 194 отвергли этот вариант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, анонс повышения с 2019 года налога на топливо во Франции вызвал волну протестов (так называемых желтых жилетов), заставивших власти пересмотреть свое решение.

О моратории на повышение налога объявил 4 декабря французский премьер-министр Эдуар Филипп.

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