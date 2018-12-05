Москва, 6 декабря, 2018, 00:47 — ИА Регнум. Мужчина с огнестрельным ранением госпитализирован в Новой Москве (ТиНАО), передает РЕН-ТВ.

Vladimir Antoshin Травматический пистолет

Выстрел прогремел около автомойки 5 декабря. По данным СМИ, ранен мужчина был в ходе конфликта с другим человеком. Проводится доследственная проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в деревне Трусово (Истринский район, Московская область) полиция пресекла встречу участников уголовно-преступной среды.