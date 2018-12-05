Париж, 6 декабря, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Три вандала, задержанные за разграбление музея Триумфальной арки во время протестов «желтых жилетов», арестованы, пишет Le Figaro.

Benh LIEU SONG Триумфальная арка. Париж

Из 13 задержанных вандалов десять помещены под судебный контроль. Всем фигурантам предъявлены обвинения.

Напомним, нападение на Триумфальную арку произошло во время протестов против повышения французскими властями цен на топливо. Были повреждены некоторые артефакты в музее арки, на ее стенах вандалы оставили надписи.

2 декабря президент Франции Эммануэль Макрон побывал на месте, чтобы посмотреть, что сделали вандалы.