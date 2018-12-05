Москва, 5 декабря, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Крупнейший российский коммерческий банк — Сбербанк с 6 января отменяет возможность перевода денежных средств на кредитные карты по номеру телефона. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба кредитной организации. Также клиентам были разосланы смс-уведомления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкомат

«С 6 декабря переводы на кредитные карты по номеру телефона будут недоступны. Совершить перевод на вашу карту можно по ее номеру или по реквизитам счета карты», — сказано в уведомлении.

В Сбербанке утверждают, что меняют механизм перевода денежных средств по просьбам клиентов, у которых есть и дебетовая и кредитная карты данного банка. Выяснилось, что при переводе по номеру телефона средства зачислялись на любую карту клиента, как дебетовую, так и кредитную. При этом те, у кого были карты двух типов, ожидали, что средства придут именно на дебетовую карту.

«Это является причиной обращений клиентов, так как в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной», — пояснили в Сбербанке.

Было принято решение изменить механизм перевода денежных средств.