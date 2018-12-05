Киев, 6 декабря, 2018, 00:04 — ИА Регнум. На центральном железнодорожном вокзале Киева открыли 31 кассу из-за наплыва желающих купить билеты, сообщила пресс-служба «Укрзализныци» 5 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Центральный вокзал Киева

Ажиотаж возник из-за некорректной работы онлайн-сервиса по продаже билетов. У людей снимались деньги, но билеты они так не получали, кроме того, были случаи, когда купленные билеты спустя время, вновь появлялись в продаже.

Напомним, ранее появилось видео, на котором зафиксирована поломка другой «инновации» от «Укрзализныци» — экспресса от Киева до аэропорта «Борисполь». Поезд, торжественно открытый первыми лицами государства, оказался не в состоянии осуществлять регулярные рейсы и вовремя доставлять пассажиров в аэропорт.

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