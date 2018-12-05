Киев, 5 декабря, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Глава раскольничьей религиозной организации «Киевский патриархат» Филарет не будет баллотироваться на должность руководителя объединённой раскольничьей церкви, заявил религиовед Андрей Ковалёв 5 декабря в эфире телеканала «Громадське».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

"Филарету в следующем году исполнится 90 лет. Насколько мне известно, это такой элемент переговоров с Константинополем… Это очень правильный и символический знак в контексте создания новой церкви», — рассказал эксперт.

Он отметил, что, вероятнее всего, руководителем новой церкви будет некий представитель «Киевского патриархата», поскольку это крупнейшая раскольничья организация на Украине.

По оценке Ковалёва, в соборе могут принять участие от семи до пятнадцати представителей канонической Украинской православной церкви.

Напомним, объединительный собор украинских раскольников пройдёт 15 декабря под руководством представителя Константинопольского патриархата из Франции.

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Примечательно, дату собора объявил не представитель раскольников, считающий себя священнослужителем, а президент Украины Пётр Порошенко.

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