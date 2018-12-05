Киев, 5 декабря, 2018, 23:36 — ИА Регнум. Обвинения священников Украинской православной церкви Московского патриархата, предъявляемые СБУ, надуманны и не имеют никакой почвы, заявлено в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ МП, опубликованном 5 декабря.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Православие

Действия спецслужб и властей Украины охарактеризованы как поиск людей второго сорта и навешивание ярлыков.

«Вешаются совсем надуманные ярлыки, выискиваются люди второго сорта. Нас пытаются выставить не патриотами, говорят, что мы не любим Украину, что нам нужно куда-то ехать. На самом деле мы любим своё государство и отстаиваем его интересы. Но вместе с тем, у нас нерушимая православная позиция», — указано в сообщении.

Напомним, в СБУ были вызваны 14 священников Сарненско-Полесской и Ровенской епархий УПЦ МП, которых украинские спецслужбы обвинили в госизмене и разжигании межрелигиозной вражды.

Как сообщало ИА REGNUM, давление спецслужб на священников Украинской православной церкви Московского патриархата является элементом принуждения к участию в учреждении так называемой независимой украинской церкви.

Собор епископов канонической УПЦ заявил, что не будет участвовать в этих мероприятиях, так как считает их прикрытием церковного раскола.