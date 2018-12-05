Ровно, Украина, 5 декабря, 2018, 23:42 — ИА Регнум. На Ровенской АЭС прошли испытания американского оборудования компании HOLTEC, предназначенного для погрузки и вывоза отработанного ядерного топлива, сообщило 5 декабря «Радио Свобода».

Rnpp.rv.ua Ровенская АЭС

Среди оборудования — системы погрузки и обслуживания контейнеров, а также железнодорожная платформа для их транспортировки.

Американское оборудование позволит Украине «экономить» $200 млн в год, поскольку отработанное топливо будет складироваться в Чернобыльской зоне, вместо того, чтобы отправлять его на переработку в РФ, заявил генеральный директор компании «Энергоатом» Юрий Недашковский.

Напомним, хранилище ядерных отходов планируют запустить весной 2020 года. В нём будут складировать отходы Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС. Украинские чиновники особо подчёркивают, что объект является хранилищем ядерных отходов, а не их свалкой.

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