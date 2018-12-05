Ижевск, 5 декабря, 2018, 23:02 — ИА Регнум. Чиновникам в Удмуртии предоставят возможность получить дополнительное профессиональное образование или повысить квалификацию. Соответствующее постановление за подписью главы кабинета министров республики Ярослава Семенова опубликовано на официальном портале регионального правительства.

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Согласно документу, в 2018 году на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, на профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих направят 4,66 млн рублей за счет ассигнований, предусмотренных для администрации главы и правительства Удмуртии.

Всего повышение квалификации смогут пройти 236 госслужащих — сотрудников 25 министерств и ведомств региона, а также 339 муниципальных служащих — представителей 25 районов и пяти городов республики.

Таким образом, в среднем для каждого чиновника курс повышения квалификации обойдется в 8,1 тыс. рублей. Стоимость курсов профессионального роста для госслужащих в среднем составит 10,4 тыс. рублей на каждого, для муниципальных служащих — 6,5 тыс. рублей на каждого.

Среди госслужащих максимальное количество человек, которые смогут повысить квалификацию, работает в администрации главы и правительства региона — 34 сотрудника, среди муниципальных служащих — представители Воткинска, на повышение квалификации направят 24 человека.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Удмуртии продолжаются мероприятия в рамках реформы государственного управления.

В апреле 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов, подводя итоги своей работы за год, говорил, что по соотношению числа госслужащих на 1 тыс. жителей — в республике один из самых высоких показателей среди всех регионов Приволжского федерального округа. В органах исполнительной власти Удмуртии трудятся 3 016 чиновников, в органах местного самоуправления — 6 188 сотрудников, совокупный фонд оплаты труда составляет 4,117 млрд рублей. До конца 2018 года планировалось разработать программу по сокращению расходов на содержание аппарата правительства и главы республики на 30%.

В конце июня был подписан указ о сокращении численности сотрудников органов исполнительной власти на 15%. Также Бречалов планировал сократить 30 заместителей министров.

В октябре премьер-министр Ярослав Семенов отчитался, что численность госслужащих Удмуртии с июня сократилась на 15%, объем фонда оплаты труда снизился с 970 до 864 млн рублей. Однако он уточнил, что экономический эффект в размере 106 млн рублей можно ждать только в 2019 году, поскольку в настоящее время все высвободившиеся средства направлены на компенсационные выплаты при сокращениях чиновников.