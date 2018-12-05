Идлиб, Сирия, 5 декабря, 2018, 22:51 — ИА Регнум. В результате обстрела, устроенного боевиками из Идлибской зоны деэскалации, погиб один сирийский военный, сообщил 5 декабря начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Beshr Abdulhadi ВС САР

По информации российского Центра, за истекшие сутки зафиксирован один обстрел населенного пункта в провинции Алеппо, жертвой которого стал военнослужащий сирийской правительственной армии.

«Боевиками незаконных вооруженных формирований обстрелян населенный пункт Эз-Зиара провинции Алеппо. В результате обстрела погиб один военнослужащий вооруженных сил САР», — сказал Сергей Соломатин.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению зоны Идлиб от боевиков была отменена по просьбе президента Турции Эрдогана, предложившего план демилитаризации территории, удерживаемой незаконными вооруженными формированиями.