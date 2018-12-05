Москва, 5 декабря, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел частную встречу с бывшим премьер-министром Франции и бывшим кандидатом на пост президента Пятой республики Франсуа Фийоном. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Франсуа Фийон

Отмечается, что Путина и Фийона связывают давние дружеские отношения. Прошедшая в Москве встреча носила частный характер.

Напомним, что Фийон в период с 2007 по 2012 год был главой французского правительства. На выборах президента Франции 2017 года Фийон выдвинул свою кандидатуру от партии «Республиканцы».

В начале кампании Фийон являлся безусловным фаворитом, однако затем против Фийона с подачи действующего тогда непопулярного президента Франции Франсуа Олланда была развернута настоящая травля. Фийону вменяли в вину то, что он якобы фиктивно трудоустроил свою супругу Пенелопу в качестве своего помощника, когда был депутатом парламента. Так это было на самом деле или нет, уже никого не интересует, но Фийон в первом туре получил гораздо меньше голосов, чем рассчитывал в начале кампании, и не смог пройти во второй тур.