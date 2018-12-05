Псков, 5 декабря, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Вопросы диагностики и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также анализ причин смертности от онкологических заболеваний обсудили сегодня, 5 декабря, в Пскове на муниципальном координационном совете по демографической политике, который провёл глава Пскова Иван Цецерский. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, в заседании также приняли участие руководители медицинских учреждений региона.

Алексей Корзухин. Поминки на деревенском кладбище. 1865

Заместитель главного врача Псковского областного онкологического диспансера Сергей Белявский отметил, что за 9 месяцев 2018 года вырос процент выявляемости онкологических заболеваний на ранней стадии, что позволяет успешнее применять методы лечения и продлевать жизнь пациентов. При этом средний показатель онкозаболеваний по Пскову значительно ниже, чем в общем по региону и по стране в целом.

Заместитель главного врача по сосудистому центру Псковской областной клинической больницы Сергей Калашников в числе одной из проблем назвал неукомплектованность медицинских учреждений врачами-кардиологами. Члены координационного совета отметили, что зарплаты врачей в Пскове и области не выдерживают конкуренции с зарплатами врачей в других регионах Северо-Запада РФ.

Также предложено актуализировать регистр пациентов, нуждающихся во вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний — обращение о разработке и утверждении долгосрочной программы в данной области будет направлено в администрацию Псковской области.

Глава города Иван Цецерский предложил обсудить улучшение качества оказания медицинских услуг в Пскове на заседании с расширенным составом участников в феврале 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковская область по итогам 2017 года лидировала среди всех регионов России по показателям смертности населения. Сегодня, 5 декабря, на заседании Совета Федерации РФ вице-премьер Татьяна Голикова также назвала Псковскую область в числе регионов с наиболее сложной ситуацией по смертности.

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По данным Псковстата, в 2017 году показатель смертности составлял 17,8 на тысячу человек населения Псковской области. За январь — август 2018 года этот показатель оставался примерно на том же уровне — 17,7 на 1000 жителей.