Пекин, 5 декабря, 2018, 22:33 — ИА Регнум. По случаю 70-летия Народного банка Китая (НБК), его глава И Ган выступил с программной статьей, в которой очертил основные контуры политики возглавляемого им регулятора, сообщает 5 декабря Синьхуа.

Юань

В статье говорится о готовности НБК вносить корректировки в макроэкономическую политику, исходя из конкретной ситуации в экономике и международной динамики. «Центробанк должен неизменно ставить перед собой важную цель поддержания экономической и финансовой стабильности, поскольку успех любой финансовой реформы невозможен без благоприятной экономической и финансовой среды», — заявил финансист.

И Ган также предостерег от «перегрева экономики» и использования практики «финансовых пузырей», а также от негативного воздействия внешних факторов, которые могут потребовать, по его словам, «мягкой посадки».

При этом глава регулятора заверил общественность, что НБК обеспечит баланс между финансовой реформой, развитием и стабильностью, для чего будут применены повышение открытости и предупреждение системных рисков.

Отметим, что И Ган вступил на пост главы НБК недавно, заменив на нем широко известного в международных финансовых кругах Чжоу Сяочуаня; с его приходом аналитики и эксперты связывали ряд перемен в политике НБК, направленных на углубление участия Китая в экономической глобализации и глобальном экономическом управлении.