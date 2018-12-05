Киев, 5 декабря, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Киев предлагает Москве обменять 89 граждан России, находящихся в заключении на Украине, на 42 украинских гражданина. Об этом 5 декабря заявил представитель Украины по вопросам безопасности в трёхсторонней контактной группе Евгений Марчук по итогам заседания группы в Минске.

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«Мы считаем, сегодня мы это подчеркнули, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях», — сказал Марчук в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, первоначальное предложение Киева заключается в обмене по формуле «23 на 23», а в случае согласия российской стороны Украина готова обменять ещё 66 российских граждан на 19 украинцев.

Марчук отметил, что несколько дней назад украинская сторона внесла эти предложения «письменно в виде формализованного документа».

«Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа могут быть полностью подготовлены. И с 27 числа может начаться процедура обмена», — сказал он.

Напомним, накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев готов предложить Москве в обмен на украинских моряков, арестованных после провокации в Керченском проливе, список из «более чем 300 лиц, осуждённых за антигосударственную деятельность».