Ижевск, 5 декабря, 2018, 22:15 — ИА Регнум. Недостроенный терминал аэропорта Ижевска могут снести до конца текущего года. Этот вопрос в настоящее время обсуждается, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев.

Izhevsk-aeroport.ru Ижевск. Аэропорт

Он отметил, что здание не соответствует современным требованиям, сообщает «ГТРК. Удмуртия». Проще его снести и на этой площадке построить новый терминал.

Напомним, строительство международного терминала началось более 20 лет назад.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, разговоры о необходимости реконструкции аэропорта Ижевска велись еще в 2016 году, вопрос получения статуса международного аэропорта — еще раньше. Планировалось, что обновленный аэропорт будет полностью готов к 100-летнему юбилею знаменитого оружейника Михаила Калашникова в 2019 году.

В 2015 году прежний глава Удмуртии Александр Соловьев и руководитель Приволжского МТУ Росавиации Валерий Шубин сочли невозможным получить для аэропорт статус международного в связи с экономическим кризисом и жесткими требованиями.

В январе 2017 года стало известно, что на реконструкцию аэропорта направят 2,582 млрд рублей. Сумма была внесена в соглашение для региона, подготовленное Росавиацией в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 2010−2020 гг.».

В декабре 2017 года новый глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что обновленный аэропорт республика получит к 2021 году. Примерно тогда же Бречалов утверждал, что организовывать международный терминал нецелесообразно, поскольку отсутствует гарантированный пасссажиропоток. Кроме того, согласно законодательству, до ближайшего международного аэропорта должно быть не менее 500 км, а до аэропорта «Бегишево» в Татарии 200 км.

В январе 2018 года появились эскизы проекта аэропорта, до начала строительно-монтажных работ планировалось разобрать старое недостроенное здание терминала. В марте стало известно, что работы приостановлены в связи с отсутствием финансирования.

В мае директор «Ижавиа» Александр Синельников заявил, что в течение пяти лет в Удмуртии может появиться международный терминал. В июле Бречалов в рамках встречи с председателем Внешэкономбанка Игорем Шуваловым пригласил ВЭБ стать партнером в рамках реализации проекта реконструкции аэропортового комплекса Ижевска.

В октябре в проекте закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» появился текст о выделении Удмуртии на реконструкцию аэропорта 3,37 млрд рублей до 2023 года. В частности, в 2019 году планировалось направить в республику 61,5 млн рублей.

В ноябре Бречалов сообщил, что Удмуртия подала заявку на получение аэропортом Ижевска статуса международного. Глава республики ожидает, что в течение трех лет пассажиропоток вырастет на 70−80% из-за развития туризма.