В пригороде Рима взорвалась автозаправка, есть погибшие
Рим, 5 декабря, 2018, 22:24 — ИА Регнум. В пригороде Рима произошел мощный взрыв на автозаправке, погибли как минимум двое человек, несколько человек получили ранения, 5 декабря передает агентство Associated Press.
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Пожар
По сообщению полиции, взрыв произошел на заправке у магистральной трассы Салария во время выгрузки топлива из бензовоза.
В настоящий момент пожар потушен, в ликвидации последствий взрыва и пожара приняли участие несколько пожарных команд и спасатели.
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