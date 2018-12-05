Рим, 5 декабря, 2018, 22:24 — ИА Регнум. В пригороде Рима произошел мощный взрыв на автозаправке, погибли как минимум двое человек, несколько человек получили ранения, 5 декабря передает агентство Associated Press.

skeezy Пожар

По сообщению полиции, взрыв произошел на заправке у магистральной трассы Салария во время выгрузки топлива из бензовоза.

В настоящий момент пожар потушен, в ликвидации последствий взрыва и пожара приняли участие несколько пожарных команд и спасатели.

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