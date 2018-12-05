Псков, 5 декабря, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Финальные эскизы официальных государственных символов Псковской области — герба и флага — доработаны и будут вынесены на обсуждение областного геральдического совета 6 декабря. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом в прямом эфире телеканала «Россия 24» заявил сегодня, 5 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Pskov.ru Флаг Псковской области

Зрители телеканала стали первыми, кто увидел эскизы герба и флага.

Основные элементы герба и флага Псковской области 16 ноября прошли экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при президенте Российской Федерации. Это произошло впервые за 25 лет. Ранее существовавший герб региона не соответствовал геральдическим нормам, а флага у Псковской области не существовало вовсе.

«Согласованные элементы исторически обоснованы, хорошо знакомы, близки и поддержаны жителями области. Это, например, фигура барса, благословляющая десница и некоторые другие», — пояснили в пресс-службе администрации Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к разработке официальных символов Псковской области были привлечены эксперты, представители научного сообщества, жители региона и даже дети, среди которых был объявлен конкурс рисунков.