Саратов, 5 декабря, 2018, 21:34 — ИА Регнум. Днем 5 декабря вооруженный пьяный 25-летний мужчина пытался проникнуть в здание управления МВД по Саратову, которое находится на улице Московской. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

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Мужчина подошел к контрольно-пропускному пункту (КПП) и сказал, что ему необходимо сообщить следователю о совершенных в отношении него противоправных действиях. Сотрудник обратил внимание, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако связался с дежурным и попросил его выйти. Мужчина же заявил, что не согласен ждать и попытался проникнуть в здание. Его попросили покинуть КПП, но мужчина попытался ударить сотрудника полиции, что заметил другой полицейский.

Вдвоем правоохранители пытались остановить мужчину, а он достал предмет, похожий на нож, и стал им размахивать. Один из полицейских достал служебный пистолет и предупредил о готовности выстрелить. Только так удалось остановить «агрессора».

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, мотивов и целей правонарушителя, его личность и род занятий. В ходе осмотра места происшествия было изъято оружие, с которым пришел нападавший.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе двое вооруженных неизвестных напали на отдел полиции в Чечне. Тогда двое полицейских получили колото-резаные ранения, а нападавшие были уничтожены ответным огнем.