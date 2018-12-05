Киев, 5 декабря, 2018, 21:33 — ИА Регнум. В Верховной раде зарегистрирован проект постановления о присвоении звания героя Украины главарю ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере, сказано 5 декабря на сайте украинского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM

Депутаты Рады хотят обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с инициативой о награждении террориста.

Героизировать Бандеру требует городской совет Львова, Черновицкий и Житомирский облсоветы. Террорист является почётным гражданином многих городов Украины, сказано в пояснительной записке.

Напомним, в 2010 году попытку официально признать Бандеру героем предпринял президент Украины Виктор Ющенко. Его указ был отменён Донецким окружным административным судом, поскольку Степан Бандера никогда не был гражданином Украины, и по этой причине не может носить данное звание.

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