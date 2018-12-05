Киев, 5 декабря, 2018, 21:02 — ИА Регнум. В 2019 году перед правительством Украины будет два серьезных вызова — защита страны от России и выплата внешних долгов. Об этом 5 декабря заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

По его словам, в следующем году правительство выплатит по долговым обязательствам более 11 млрд долл.

«В следующем году у нас есть вызовы. Мы понимаем, что присутствует вызов — российская агрессия, после последних событий произошло обострение. Мы делаем все для того, чтобы освободить украинских моряков. Другой важный вызов — это долговая нагрузка, которая стоит перед нами, которая была сформирована на 2013 год в цифре 50 млрд долл. Это фактически еще один годовой бюджет государства. В следующем году мы должны потратить на обслуживание и возврат этих долгов более 11 млрд долл. Фактически это больше чем мы выделяем на безопасность и оборону. Безопасность и оборона — это около 7 млрд долл, а на долги и обслуживание нужно отдать 11 млрд. Это нуждается в достаточно серьезной консолидации», — рассказал Гройсман.

Он пообещал, что к 2020 году доля внешнего долга Украины снизится до 49% к внутреннему валовому продукту (ВВП).

«Задача по управлению долгом непростая. Наше правительство приняло стратегию, чтобы до 2020 года уменьшить процент долга по отношению к ВВП. Сейчас он составляет 60%, а по нашим плановым подсчетам будет составлять 49%. ВВП будет расти, а долговая нагрузка снижаться», — добавил Гройсман.

Премьер-министр Украины также отметил, что пока не готовится к избирательной кампании.

«Сейчас не стоит вопрос о начале парламентской кампании. Что касается президентской кампании вы знаете мою позицию, я о ней говорил, она остается неизменной. В 2019 году я вижу свою главную задачу — обеспечить в стране стабильность, экономический рост. Я хочу продолжать те программы, которые начал», — подытожил Гройсман.

Как сообщалось, утром 23 ноября Рада приняла бюджет на 2019 год. Согласно документу, на оборону и безопасность заложено почти 212 миллиардов гривен (7,642 млрд долл.). Из них почти 112 миллиардов гривен (4,037 млрд долл.) будут направлены на зарплаты военнослужащих и полицейских, 30,2 миллиарда гривен (1,088 млрд долл) — на развитие вооружения и военной техники, 1,8 миллиарда гривен (64,8 млн долл.) — на жилье для военных.

Напомним, в 2018 году расходы по линии министерства обороны, по сравнению с 2017-м, выросли почти на 25% и составили более 86 млрд грн (3,096 млрд долл.). На обеспечение деятельности ВСУ и подготовку войск в бюджете-2018 было заложено почти 60 млрд грн (2,162 млрд долл.), из них на зарплаты военным — 30 млрд грн (1,081 млрд долл.).