Москва, 5 декабря, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента России Владимира Путина о причинах его отказа от контактов с президентом Украины Петром Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Слова Путина, что он не общается с Порошенко, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и «нехитрых комбинациях», означают, что как минимум до выборов контактов между ними не будет», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По его мнению, Порошенко «своими маневрами давно этого добивался». «Добился. Так что нечего жаловаться», — отметил Пушков.

Напомним, ранее президент Украины заявлял, что после инцидента в Керченском проливе пытался дозвониться до российского лидера и предлагал другие форматы переговоров, однако во всех случаях не получил ответа.

Сегодня Владимир Путин пояснил, что не отказывается от контактов с Петром Порошенко как таковых, но не желает «принимать участие в его избирательной кампании». По его словам, украинский лидер путём «нехитрых комбинаций» создаёт кризисные и провокационные ситуации, ответственность за которые возлагается на Россию, а затем «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».