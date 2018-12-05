* запрещённая в России организация

Каир, 5 декабря, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Уголовный суд Каира приговорил к пожизненному тюремному заключению главу исламистской организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухаммеда Бади, 5 декабря передает агентство Associated Press.

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Бади, а также ещё пятеро других высокопоставленных участников группировки, были признаны виновными в предоставлении оружия, боеприпасов и взрывных устройств для осуществления терактов.

Глава исламистской группировки Мухаммед Бади уже отбывает пожизненное заключение — он был арестован в августе 2013 года и приговорен к смертной казни в 2014 году, позднее приговор был смягчен.

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