Киев, 5 декабря, 2018, 21:07 — ИА Регнум. В Киеве на Оболони произошла авария на теплотрассе, в результате без тепла остались 186 зданий, сказано 5 декабря на сайте Оболонской районной администрации.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день 1858

Отопления нет в 160 жилых домах, в шестнадцати детских садах и десяти школах района. Коммунальщики ведут работы по ремонту теплотрассы.

Напомним, 4 декабря 2018 года в Киеве произошла ещё более масштабная авария в Соломенском районе города. Без тепла остались почти 750 зданий.

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Власти города признали катастрофическое состояние инфраструктуры украинской столицы.