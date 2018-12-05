Москва, 5 декабря, 2018, 20:55 — ИА Регнум. В 1990-е годы Россия теряла свой суверенитет, уверен профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 5 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Цитата из х/ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия Конфронтация

«Есть существенная разница дня сегодняшнего по сравнению с 1990-ми годами, — сказал он. — Мы [в 1990-е годы] теряли собственный суверенитет. И мы были страной с ограниченным суверенитетом. Как говорили в шутку, внешнюю политику РФ определяли в государственном департаменте, а внутреннюю — в МВФ. Сейчас ситуация принципиально иная. Но американцы действуют по собственной логике. Они вышли из договора по ПРО, который был договором по стратегической стабильности в мире. В течение длительного периода времени. Главное то, что это было сделано на следующий год после того, как мы им сильно помогли в Афганистане. Некоторые наши сумасшедшие стратеги даже говорили, что мы войдем в НАТО, так как мы для США союзник гораздо более важный, чем все остальные».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Александра Емельянова, неограниченное развёртывание системы ПРО США является серьёзным вызовом для глобальной безопасности и даёт стимул для гонки вооружений.

По словам представителя Минобороны, наращивая свои противоракетные возможности, США пытаются получить стратегическое преимущество за счёт создания условий для использования ядерного оружия с минимальными издержками.

Кроме того, он отметил, что стационарные радиолокационные станции США на сегодняшний день не только способны отслеживать все возможные траектории полёта российских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, но и выдавать целеуказания огневым комплексам ПРО для их перехвата.