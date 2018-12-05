Киев, 5 декабря, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Завтра, 6 декабря, депутаты Верховной Рады могут проголосовать за президентский законопроект о разрыве «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Об этом 5 декабря на брифинге заявила представитель президента Украины Ирина Луценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Уверена, этот договор будет прекращен. Это политическая воля парламента… Уверена, что законопроект о непродлении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией поддержит большинство парламента», — сказала Луценко.

Она сообщила, что Киев готовит разрыв ещё 48 договоров с Россией.

«Между Украиной и Россией заключено около 420 двусторонних договоров. Министерство иностранных дел уже разорвало около 40 договоров, ещё 48 договоров готовятся… Тут не должно быть никаких эмоций. Эти договора должны максимально анализироваться и максимально использоваться для защиты Украины в международных судах. После этого пользоваться нормами Венской конвенции, в частности статьей 70, которая говорит: даже прекращение двусторонних договоров не освобождает стороны от своих обязательств, предусмотренных другими договорами и международными договорами. Прекращение соглашений должно быть последовательным, хорошо проанализированным, с консультациями наших международных партнеров и с прогнозированием соответствующих последствий, которые могут наступить», — считает Луценко.

По её словам, НАТО предлагает Украине признать Азовское море — морем международного значения.

«Со стороны отдельных представителей стран НАТО звучат предложения признать Азовское море — морем международного значения. В этом контексте мы будем анализировать, нужно ли прекращать действие договора о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива между Украиной и Россией? Нужно ли его продолжать и как это делать?» — задалась вопросом Луценко.

Она также заверила, что Украина не будет менять украинских моряков, поскольку они имеют статус военнопленных.

«Украинские моряки, которые были захвачены российскими военными и ФСБ, в соответствии Женевской конвенции 1949 года являются военнопленными. Они не имеют никакого отношения к обмену незаконно захваченных украинцев — журналистов, военных, мирного населения. Это два разных процесса. Украина и международное сообщество, и все 29 стран НАТО требуют от России немедленного освобождения военнопленных украинских моряков. Путин опять манипулирует этими понятиями, Кремль опять манипулирует… Если мы их обменяем, значит они не военнопленные», — подытожила Луценко.

Ранее, 5 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия наверняка рассмотрит конкретные предложения по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

«Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться. Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас вам сказать не могу, я не знаю», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, при каких обстоятельствах Москва может выдать украинских моряков с учетом заявления генпрокурора Украины Юрия Луценко, что Киев готов предложить 300 человек для обмена.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что для остановки ныне действующего «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», подписанного в 1997 году, понадобится решение Верховной Рады, поскольку 20 лет назад этот договор был ратифицирован также и в украинском парламенте.

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против.

Договор автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Согласно договору о дружбе, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.