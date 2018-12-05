Москва, 5 декабря, 2018, 17:34 — ИА Регнум. 4 декабря Газпром подвел итоги своей работы по добыче природного газа и по его экспорту в европейские станы за 11 месяцев 2018 года.

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По сравнению с таким же периодом 2017 года добычу удалось увеличить на 5,8% и довести до 451,1 млрд кубометров (рост на 24,7 млрд кубометров), при этом реализация на внутреннем рынке (также год к году) выросла на 4% — на 8,2 млрд кубометров.

Экспорт газа в Европу год к году вырос на 2,6% («плюс» 4,5 млрд кубометров), общий объем достиг 179,9 млрд кубометров. В процентном соотношении больше всего увеличились поставки в Голландию — на 34,6% («плюс» 1,4 млрд кубометров), значительно увеличился экспорт в Румынию — на 25,4%, в Австрию было отправлено на 21% больше («плюс» 1,7 млрд кубометров), Греция увеличила закупки на 13,4%, Финляндия — на 10,6%, Германия и Венгрия прибавили по 9,6% и так далее.

Если отталкиваться от среднемесячных показателей, то в этом году Газпром может добыть 492 млрд кубометров, совсем немного не добравшись до «круглой» цифры в 500 млрд. Из тех же показателей экспорт в дальнее зарубежье может составить 196,3 млрд кубометров, чуть меньше, чем планировавшиеся в начале осени 200 млрд кубометров. Но тут нужно иметь в виду, что наступившая зима может значительно увеличить среднемесячный показатель, так что не будем торопить события и дождемся результатов работы концерна в декабре — тогда и можно бюудет подвести окончательные итоги.