Великий Новгород, 5 декабря, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области Николай Коннов прокомментировал сегодня, 5 декабря, уголовные дела в отношении сотрудников регионального управления Роспотребнадзора, возбуждённые в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

«Эти нечистые на руку сотрудники выделяются изобретательностью, творческим подходом», — отметил Коннов.

В Новгородском районном суде в настоящее время идут процессы в отношении бывших сотрудниц управления Ларисы Стерховой и Светланы Кубанской, которые обвинены во взятке в виде подарочных карт сети магазинов «М-Видео» на общую сумму 100 тыс. рублей. Работая в отделе санитарного надзора ведомства, за это они обещали содействие предпринимателю при судебном разбирательстве.

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Кроме того, новгородские следователи завершают расследование уголовного дела в отношении руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Росоловского, который подозревается в том, что взял взятки в виде оплаты стоматологического лечения на сумму почти 500 тыс. рублей. Позднее следствие выявило ещё один эпизод: получение им взятки в виде мебели на сумму более 70 тыс. рублей.

Всего, по словам Николая Коннова, в 2018 году региональным следственным управлением СКР в Новгородской области было возбуждено 46 уголовных дел коррупционной направленности, всего в производстве следователей 68 уголовных дел.