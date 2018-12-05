Тверь, 5 декабря, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Церемония памятного гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской (1271−1318)» состоялась в Твери 5 декабря, в день 700-летия подвига Михаила Тверского, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. В мероприятия приняли участие губернатор Игорь Руденя и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Пресс-служба правительства Тверской области Марка, посвященная подвигу святого князя Михаила Тверского

«700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Тверского — это важная памятная дата для нашего региона, для всей России, и всего православного мира. Как и семь веков назад, сегодня его имя сплотило людей всех поколений гордостью за выдающуюся историю тверской земли», — подчеркнул Игорь Руденя.

«Выпуск такой марки становится не просто памятным атрибутом 700-летия подвига Михаила Тверского, а настоящим событием, материальным свидетельством истории», — отметил Игорь Щеголев.

Почтовая миниатюра размером 65 на 32,5 мм издана тиражом 1 млн экземпляров. Для проведения церемонии был изготовлен специальный почтовый штемпель, а также конверт первого дня.

«Издание тематической почтовой продукции, посвященной подвигу святого князя Михаила Тверского, позволит сохранить этот день в истории региона и запечатлеть память о нашем великом соотечественнике на долгие годы», — подчеркнул директор Управления Федерального почтовой связи Тверской области и макрорегиона «Центр» Николай Гусар.

Как сообщало ИА REGNUM, торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского проходят с 3 декабря. Сегодня, 5 декабря в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе состоялась Божественная литургия, которую провел митрополит Тверской и Кашинский Савва. В Спасо-Преображенский собор был принесён ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который накануне тверскому духовенству передал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.